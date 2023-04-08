Вербное воскресенье 2023: как правильно хранить главный атрибут праздника, чтобы привлечь счастье и...

Вербное воскресенье 2023: как правильно хранить главный атрибут праздника, чтобы привлечь счастье и удачу в дом?9 апреля 2023 года православные верующие будут отмечать праздник Вербное воскресенье. Посвящён торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Въезжающего в город Иисуса приветствовали пальмовыми ветвями, отсюда и название. Так как в нашей стране пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Старинные поверья говорят о том, что верба, срезанная в это воскресенье, обладает целительными способностями. Веточки вербы, которые были освящены в этот праздник, защитят дом от порчи, болезней, сглаза.За Вербным воскресеньем следует Страстная седмица, последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершается с наступлением Пасхи — главного православного праздника, установленного в память о воскрешении Иисуса Христа. В этом году Пасха у православных приходится на 16 апреля.Что можно и нельзя делать на Страстной неделе?В это время соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.На Страстной неделе не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения. Особенное значение имеют последние три дня перед Пасхой.В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг. Это время, когда можно начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом полотнища с изображением Христа — плащаницы. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола.В Страстную субботу, в преддверии Воскресения Христова, в церковных службах впервые за семь недель Великого поста появляются светлые, праздничные мотивы. После вечерней службы и литургии в храмах освящаются яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые, пасхальные.Как провести Вербное воскресенье?В Вербное воскресенье верующие обязательно отправляются на праздничное богослужение. Многие идут в храм накануне, чтобы отстоять всенощнуюЭтот день нужно провести с семьей.Нельзя ругаться, ссориться, думать о плохом.В такой праздник не рекомендуется работать, заниматься тяжелыми делами: делать уборку, гладить, стирать.В этот день было принято освещать в церкви веточки вербы.Как правильно хранить вербу?Если от веточек вы хотите избавиться после Пасхи, Троицы или другого ближайшего праздника, то их можно поставить в воду, где они некоторое время будут сохранять свежесть. Если же веточки планируете держать дома до следующего Вербного воскресенья, то целесообразнее будет хранить их в засушенном виде, то есть не ставить в воду. Освящённая верба, которая хранится в доме привлекает счастье и удачу, оберегает от проблем и стихийных бедствий.Фото pxfuel.com