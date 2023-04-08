Владимирские каратисты завоевали 12 наград на Первенстве России по каратэ. 12 наград привезли...

Владимирские каратисты завоевали 12 наград на Первенстве России по каратэ.12 наград привезли владимирские каратисты из Уфы, где состоялся Чемпионат и Первенство России по традиционному каратэ. Сообщается на официальной странице вконтакте Министерства спорта Владимирской области. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 22 регионов России, Луганска и республики Абхазии.Наша команда из 12 человек завоевала: 7 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых наградИмена победителей: Мисакян Микаэль, Шатов Михаил, Канаев Дима, Смирнов Александр, Рощина Кристина, Шилова Полина, Шилова Алина."Это безусловная и абсолютная победа нашей команды. Высокий уровень подготовки владимирских спортсменов оценили и судьи, и зрители, и президент национальной федерации традиционного каратэ. Было большое количество участников, серьезная конкурентная борьба", - рассказал главный тренер команды Сергей Шилов.Фото: официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области