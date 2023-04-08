В Камешковском районе и во Владимире выявлены два новых очага бешенства

В Камешковском районе и во Владимире выявлены два новых очага бешенства. По информации регионального управления Роспотребнадзора, вирусом заразились две домашние собаки.Одно животное заразиловсь в деревне Каменово на территории охотохозяйства «Лось», а второе обнаружили в микрорайоне Оргтруд у дома №4 по Октябрьской улице.Контактировавших с заражёнными вакцинируют. Проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию инфекции.