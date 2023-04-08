Он может заменить лаборанта

Во Владимире школьник Кирилл Астафьев разработал программу для робота Yumi, который может заменить лаборанта. «Машина» научилась не только забирать биологическую жидкость из ёмкости пипеткой, но и разливать её по пробиркам.Также молодой человек создал конструкцию пневматического захвата для дозатора и установил её на одной из рук. Ещё юноша напечатал элементы-ограничители. При необходимости можно задействовать и вторую руку робота, которая может взять пробирки и поместить их в центрифугу.Ранее сообщалось, что в одном из отелей Владимирской области работает