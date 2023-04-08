Проверка проведена после жалоб горожан и публикаций в СМИ.

Во Владимире прокуратура и ГИБДД обнаружили массовые нарушения в сфере пассажирских перевозок. Проверка проведена после жалоб горожан и публикаций в СМИ.«Владимирпассажиртранс», «Виктория», «РТС», «ОКТО», ИП Тимофеев не соблюдали интервалы и графики движения, предусмотренные расписаниями. В списке проштрафившихся маршрутов: №№ 5, 6С, 9С, 10С, 11С, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24С, 25, 26, 28, 29, 36 и 56. Некоторые автобусы (№ 21, 23, 24С, 29) вообще не прибыли на остановки. Подвижной состав, выходящий на линию, не отвечает требованиям безопасности, а 20 машин допущены к перевозкам с неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Также не все автобусы оказались оборудованы табличками со шрифтом Брайля.Все руководители перечисленных транспортных предприятий получили представления, на 20 должностных лиц заведены административные дела. Информация о нарушениях направлена в администрацию города.