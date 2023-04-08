С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183890 владимирцев.

Во Владимирской области 8 апреля выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Юрьев-Польском, 6 - в Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Кольчугинском, по 2 - в Александровском, Суздальском и Гороховецком, по 1 - в Судогодском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183890 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50903 заболевших во Владимире, 21796 - в Ковровском районе и 19968 - в Муроме.