Во Владимирской области добавлена в список категория лиц, имеющих право на меры поддержки в...

Во Владимирской области добавлена в список категория лиц, имеющих право на меры поддержки в условиях СВО.В Указ Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан» внесены изменения. Об этом сообщается на официальной странице Министерства социальной защиты населения по Владимирской области.Следуя из документа, теперь на имеющиеся меры поддержки могут рассчитывать не только родные дети мобилизованных, но также их пасынки и падчерицы.Нововведение коснется призванных по мобилизации, добровольцев, контрактников и военнослужащих.Решение о добавлении категории «пасынки и падчерицы» в Указ было принято после многочисленных обращений к Губернатору и в Минсоцзащиты от семей, в которых участник СВО продолжительное время воспитывал детей жены от предыдущего брака.Изменения уже вступили в силу.Фото pxfuel.com