Во Владимирской области прирост качества городской жизни увеличился на 13%. По итогам 2022 года...

Во Владимирской области прирост качества городской жизни увеличился на 13%.По итогам 2022 года прирост качества городской жизни в регионе увеличился на 13% по сравнению с 2019 годом. Об это сообщило Министерство архитектуры и строительства Владимирской области.Индекс городской среды формируется на основе шести типов городских пространств в соответствии с 6 критериями качества городской среды. Это жилье и прилегающая территория, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, общегородские пространства. Максимальное количество баллов, которые можно набрать – 360.Во Владимирской области оценивали 23 города в разных категориях: крупные, большие, средние и малые от 25 до 50 тысяч человек, малые от 5 до 25 тысяч человек.Низкое качество городской жизни оказались у следующих городов: Киржач, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Костерево, Лакинск, Меленки, Петушки, Струнино, Судогда, Радужный. Их показатель составил ниже 180.По итогам доля благоприятных составила 48%. В них входят следующие города с показателями:Владимир - 223Муром - 230Александров - 227Ковров - 216Вязники - 211Гороховец - 236Суздаль - 235Юрьев-Польский - 231Покров - 206Карабаново - 201Кольчугино - 230Фото pxfuel.com