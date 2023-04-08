Последствия космического являения сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди.

Во Владимирской области ожидаются мощные магнитные бури. Об этом сообщают синоптики.Вспышки на Солнце приведут к 4-балльной буре в период с 10 по 11 апреля. На следующий день геомагнитное воздействие несколько ослабнет - до 3 баллов.Последствия космического являения сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.