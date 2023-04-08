Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты ко Дню...

Во Владимирской области ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты ко Дню Победы.Меры социальной поддержки предусмотрены:Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, узникам, блокадникам, «жителю осажденного Севастополя», труженикам тыла будет выплачено по 10 тысяч рублей.«Детям войны» – по 1 202 рубля.Членам семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, граждан, пострадавших от радиационного воздействия – по 4 331 рублей.Жителям, получающим пенсию через почтовые отделения связи, финансовая поддержка оказывается по месту жительства в течение апреля по установленному графику доставки. Выплату ко Дню Победы в таком случае человек получает одновременно с пенсией. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области.Всего выплаты к празднику в текущем году получат более 70 тысяч ветеранов на общую сумму – 136 миллионов рублей.Ранее мы рассказывали, какие меры соцподдержки положены "Детям войны" во Владимирской области?Фото pxfuel.com