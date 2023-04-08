Весна - время корабликов! Отправляемся их делать и запускать с Ангелиной Свищ. В настольной бухте...

Весна - время корабликов! Отправляемся их делать и запускать с Ангелиной Свищ.В настольной бухте ДТЮ бросили якорь и большие выставочные корабли и яхты, и миниатюрные катера. Это работы юных судомоделистов. Руководитель клуба Анна Панасюк говорит, начинать надо с малого.Анна Панасюк, руководитель судомодельного клуба:- Она строится из пластика ПВХ, то есть ребята выпиливают детали, самостоятельно выпиливают, потом склеивают. И потом корпуса катамарана соединены между собой палубой. И уже оснащен потом мачтой, парусом.Самыми большими и кропотливыми работами являются модели-копии. При их строительстве используют фанеру, пенопласт и оргстекло - все для того, чтобы с точностью повторить оригинал. К воде человека тянуло во все времена. Судомоделированием, например, увлекался Петр 1. Он собрал собственную коллекцию моделей, некоторые были изготовлены по чертежам и руками самого императора.Анна Панасюк, руководитель судомодельного клуба:- Это достаточно кропотливая работа. С такими материалами они работают, учатся обрабатывать материалы, аккуратно выполняют все, чтобы работа смотрелась.Речной катер "Шумава" на полке стоит давно. Как рассказывает Анна Геннадьевна, на его сборку ушло больше трех лет. Эта модель построена по чертежам настоящего катера, который бороздит просторы одноименной реки в Чехии. Несмотря на возраст "Шумава" отлично держится на плаву.Иван в клуб ходит давно и уже серьезно занимается судомоделированием. Начинал с маленькой яхты, а теперь взял проект "по больше". Основная работа сделана. Осталось спаять мотор, заштукатурить палубу и выбрать цвета, которые украсят катер.Иван Сысоев, воспитанник судомодельного клуба:- Сначала выпиливал из дерева, потом приклеивал, вставлял пенопласт, проклеивал его и шпаклевку наносил.А это маленькая яхта в виде акулы специально для владимирского "мелководья". Ее Эдмонд сделал в форме своей любимой рыбы. Говорит, что сложного ничего нет и сделать такую яхту может каждый. У Эдмонда в планах спустить на воду модель научного корабля.Эдмонд Григорьян, воспитанник судомодельного клуба:- Я хочу стать ихтиологом и изучать акул. И мне нужен будет корабль и я его постою.Перед тем, как отправить кораблики в круиз по лужам Владимира, юным мореходцам надо провести испытание на прочность. Главное - правильно отрегулировать парус. Ветер в самодельном бассейне всегда "попутный".Когда все кораблики вернулись без потерь, можно выходить в "открытое плаванье". На улице важно не сесть на мель. Во времена СССР, когда судомоделированием занимался почти каждый ребенок, кораблики запускали как символ прихода весны.Ангелина Свищ:- Есть у нас такая традиция по-весне кораблики на задание отправлять. Каждому ребенку хочется сделать самый красивый и самый плавучий кораблик. Его можно сделать из разных материалов, главное, иметь хорошую фантазию.Ангелина Свищ, Егор Герасимов Александр Чунаев. "Вести-Владимир".