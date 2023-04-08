Во владимирском Планетарии пройдет День открытых дверей. 11 апреля 2023 года во владимирском...

Во владимирском Планетарии пройдет День открытых дверей.11 апреля 2023 года во владимирском Планетарии пройдет День открытых дверей.Гостей планетария ждет премьера нового VR-фильма «Космонавт». Фильм снят по владимирскому проекту виртуальной реальности «Лечу над Миром» при поддержке Роскосмоса. Об этом сообщается на официальном сайте владимирского Планетария.Также все желающие смогут надеть VR - шлемы, полетать в космосе и оказаться в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.Кроме того, гостей ждет новая выставка в честь Юрия Гагарина, а также фотовыставка, посвященная Валерию Кубасову, первому космонавту-уроженцу Владимирской области.Фото pxfuel.com