Жителей Владимирской области ожидает мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного...

Жителей Владимирской области ожидает мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного воздействия?В прошедшие сутки на Солнце произошла новая мощная вспышка, которую ученые отнесли к классу М с показателем 3.01. По предварительным прогнозам, в период с 10 по 11 апреля включительно Земля может подвергнуться атаке геоударов силой в 4 балла.Мощная буря продолжится еще сутки, 12 апреля, но в уже более низких показателях, равных 3-м баллам.20 и 21 апреля ожидается еще одна яростная атака от Солнца. Будет пять баллов.Геомагнитный шторм, равный двум баллам, ожидается с 21:00 22 апреля до 21:00 25 апреля.Новый пик атаки ожидается с 21.00 25 апреля, когда придет магнитная буря, равная четырем баллам. За ней уже идет буря, равная пяти баллам. Далее - на двое суток четыре балла атаки от Солнца.Специалисты предупреждают, что в периоды магнитных колебаний необходимо как можно бережнее относиться к своему организму: больше времени проводить на свежем воздухе, пить теплую воду, обеспечить полноценный сон. Это поможет вам легче перенести бурю.Обычно симптомы магнитных бурь ощущают на себе люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические заболевания, а также люди, которые периодически страдают от мигрени и те, у кого есть вегетососудистая дистония.Советы для улучшения самочувствия:Воздержаться от сладкого. В период магнитной бури в организме происходит белково-жировой тип обмена веществ. Повышенное количество углеводов ухудшает самочувствие и снижает тонус. В рацион необходимо вводить продукты, которые содержат большое количество природных антиоксидантов. Это: проросший овёс, свежие растительные масла, и другая растительно-белковая пища.Исключить из меню всё жареное, супы, заправленные обжаренными приправами.Ужинать не позже 19 часов.Уменьшить физические нагрузки. Углеводный обмен в неблагоприятные дни снижается, мышечные усилия даются с трудом.Категорически противопоказан алкоголь.И напомним, что негативная информация вызывает психоэмоциональные перегрузки и стресс. Метеозависимость можно снизить, только обезопасив себя от всего негативного.Фото pxfuel.com