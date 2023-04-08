Жителей Владимирской области ожидает мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного...
Жителей Владимирской области ожидает мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного воздействия?
В прошедшие сутки на Солнце произошла новая мощная вспышка, которую ученые отнесли к классу М с показателем 3.01. По предварительным прогнозам, в период с 10 по 11 апреля включительно Земля может подвергнуться атаке геоударов силой в 4 балла.
Мощная буря продолжится еще сутки, 12 апреля, но в уже более низких показателях, равных 3-м баллам.
20 и 21 апреля ожидается еще одна яростная атака от Солнца. Будет пять баллов.
Геомагнитный шторм, равный двум баллам, ожидается с 21:00 22 апреля до 21:00 25 апреля.
Новый пик атаки ожидается с 21.00 25 апреля, когда придет магнитная буря, равная четырем баллам. За ней уже идет буря, равная пяти баллам. Далее - на двое суток четыре балла атаки от Солнца.
Специалисты предупреждают, что в периоды магнитных колебаний необходимо как можно бережнее относиться к своему организму: больше времени проводить на свежем воздухе, пить теплую воду, обеспечить полноценный сон. Это поможет вам легче перенести бурю.
Обычно симптомы магнитных бурь ощущают на себе люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические заболевания, а также люди, которые периодически страдают от мигрени и те, у кого есть вегетососудистая дистония.
Советы для улучшения самочувствия:
Воздержаться от сладкого. В период магнитной бури в организме происходит белково-жировой тип обмена веществ. Повышенное количество углеводов ухудшает самочувствие и снижает тонус. В рацион необходимо вводить продукты, которые содержат большое количество природных антиоксидантов. Это: проросший овёс, свежие растительные масла, и другая растительно-белковая пища.
Исключить из меню всё жареное, супы, заправленные обжаренными приправами.
Ужинать не позже 19 часов.
Уменьшить физические нагрузки. Углеводный обмен в неблагоприятные дни снижается, мышечные усилия даются с трудом.
Категорически противопоказан алкоголь.
И напомним, что негативная информация вызывает психоэмоциональные перегрузки и стресс. Метеозависимость можно снизить, только обезопасив себя от всего негативного.
Фото pxfuel.com