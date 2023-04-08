Жителей Владимирской области ожидают изменения в расписании поездов на Горьковской железной...

Жителей Владимирской области ожидают изменения в расписании поездов на Горьковской железной дороге.С 10 по 20 апреля на ГЖД пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Денисово - Чулково во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте РЖД.Будет отремонтировано порядка 16 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.В связи с проведением работ вносятся корректировки в расписание поездов:• «Ласточка» Москва – Нижний Новгород – Москва;• №35/36 Нижний Новгород – Москва;• №37/138 Нижний Новгород – Адлер;• №237/328 Нижний Новгород – Кисловодск;• №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург;• №133/134 Ижевск – Санкт-Петербург;• №31/32 Киров – Москва.Фото: официальный телеграм-канал ГЖД