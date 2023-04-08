Жителей Владимирской области ожидают изменения в расписании поездов на Горьковской железной...
Жителей Владимирской области ожидают изменения в расписании поездов на Горьковской железной дороге.
С 10 по 20 апреля на ГЖД пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Денисово - Чулково во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Будет отремонтировано порядка 16 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.
В связи с проведением работ вносятся корректировки в расписание поездов:
• «Ласточка» Москва – Нижний Новгород – Москва;
• №35/36 Нижний Новгород – Москва;
• №37/138 Нижний Новгород – Адлер;
• №237/328 Нижний Новгород – Кисловодск;
• №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург;
• №133/134 Ижевск – Санкт-Петербург;
• №31/32 Киров – Москва.
Фото: официальный телеграм-канал ГЖД