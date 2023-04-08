Жителю Гусь-Хрустального вынесен приговор за причинение смерти знакомому.
Судом установлено, что в...
Жителю Гусь-Хрустального вынесен приговор за причинение смерти знакомому.
Судом установлено, что в ходе конфликта, из-за того, что потерпевший не убирался в своей квартире, обвиняемый избил его, причинив тяжкий вред здоровью.
Смерть потерпевшего наступила на следующий день на месте происшествия. Узнав об этом, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Сначала он уехал во Владимир, а затем в Нижний Новгород, а оттуда в Саранск, где и был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Фото pxfuel.com