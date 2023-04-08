Жителю Гусь-Хрустального вынесен приговор за причинение смерти знакомому. Судом установлено, что в...

Жителю Гусь-Хрустального вынесен приговор за причинение смерти знакомому.Судом установлено, что в ходе конфликта, из-за того, что потерпевший не убирался в своей квартире, обвиняемый избил его, причинив тяжкий вред здоровью.Смерть потерпевшего наступила на следующий день на месте происшествия. Узнав об этом, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Сначала он уехал во Владимир, а затем в Нижний Новгород, а оттуда в Саранск, где и был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся.Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Фото pxfuel.com