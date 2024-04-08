В Александрове местные жители производили поддельную бытовую химию В пресс-службе региональной...

В Александрове местные жители производили поддельную бытовую химиюВ пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что обвиняемые (7 человек), являясь участниками организованной группы, с мая по ноябрь 2023 года в оборудованных цехах на территории города Александрова производили контрафактную продукцию – бытовую химию под товарными знаками «Persil», «Ariel», «Tide», «Fairу» и «Domestos».Отмечается, что химический состав изготавливаемой продукции был определён организатором группы, при этом однородные товары («Persil», «Ariel», «Tide») оказались идентичны, различались только отдушки.Любопытно, что для сокрытия преступной деятельности в тех же складских помещениях производилась и легальная продукция – бытовая химия «Мэджик Бабл».«… Злоумышленники осуществили неоднократное незаконное использование указанных выше чужих товарных знаков, причинив их правообладателям ущерб в размере свыше 9,5 млн рублей...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В данный момент, уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд.Отмечается, что двое участников группы, в том числе её организатор, в феврале 2022 года уже были осуждены за производство контрафактной незамерзающей жидкости, а также бытовой химии «Persil» и «Fairу».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений