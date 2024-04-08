Об этом рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора.

Четыре магазина лишились права продавать сигареты во Владимире. Об этом рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора.Магазины получили приказ убрать из ассортимента табак после решения суда. Такая причина связана с тем, что власти запретили продавать подобные товары на расстоянии ближе 100 метров от школ.По информации ведомства, новым правилам пренебрегли магазин на Завадского, 9, на Северной, 13, на Юбилейной, 60, и на Михайловской, 53.