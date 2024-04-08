Детские загородные лагеря Владимира начали подготовку к летней оздоровительной кампании. Этим...

Детские загородные лагеря Владимира начали подготовку к летней оздоровительной кампании.Этим летом в детско-юношеских центрах отдыха «Икар» и «Дружба» отдохнут 2100 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.В этом году в загородных лагерях Владимира пройдут три тематических смены продолжительностью 18 - 21 день и дополнительные, четвертые, смены - в 10 дней.Первый заезд в «Дружбу» состоится 7 июня, в «Икар» - 8 июня, уточняют в мэрии.Сейчас в лагерях ведутся подготовительные работы. Определено предприятие, которое будет заниматься организацией питания.Управление образования и молодежной политики уже проверило работу систем видеонаблюдения. В мае завершат необходимые ремонтные работы, благоустройство территорий, уборку.В конце мая готовность центров отдыха проверит специальная комиссия.Особое внимание - и кадрам. Продолжаются занятия Школы вожатых.Подписано соглашение с Владимирским педагогическим колледжем. Его студенты будут проходить практику в оздоровительных лагерях.