О приезде во Владимирскую область зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграм-канале, но вскоре удалил сообщение. Однако оно сохранилось на канале

О приезде во Владимирскую область зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграм-канале, но вскоре удалил сообщение. Однако оно сохранилось на канале «Kremlin_Russian», который сделал репост. Из телеграм-канала «Kremlin_Russian» (пересланное сообщение от Дмитрия Медведева) В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и