Электропандус и свежий ремонт: в Кольчугино инвалиду предоставили квартиру Кольчугинская...

"Электропандус и свежий ремонт": в Кольчугино инвалиду предоставили квартируКольчугинская межрайонная прокуратура добилась предоставления новой квартиры инвалиду. В гости к новоселу заглянул Александр Сыпченко.Прокуроры идут к пенсионерке Галине Сучковой - просто в гости. Недавно она переехала в новую квартиру. Женщина, прикованная к инвалидному креслу, долгие годы ютилась в столетнем общежитии на 10-ти квадратных метрах. Теперь в своей собственной однушке с хорошим ремонтом Галина Николаевна наконец чувствует себя счастливой.Галина Сучкова, инвалид первой группы:- Я на улицу почти не выходила, я на коляске, там не могла пользоваться, а сейчас я радуюсь жизни. Я хочу жить, меня все здесь устраивает, я благодарна всем.Кольчугинская межрайонная прокуратура установила, что районная администрация по закону, должна была предоставить новую квартиру инвалиду-колясочнику еще несколько лет назад.Комната в общежитии была официально признана непригодной для проживания. Сотрудники прокуратуры неоднократно выезжали на место, смотрели помещение, проводили опрос граждан и все-таки добились долгожданного переселения.Анастасия Краснова, помощник Кольчугинского межрайонного прокурора:- Ранее жилое помещение Галины Николаевны находилось в неудовлетворительном состоянии, где она не могла самостоятельно передвигаться. Были организованы закупочные мероприятия, и в настоящее время данная квартира отремонтирована и предоставлена гражданину.Новая квартира, также по требованию прокуратуры, была не только отремонтирована, но и переоборудована под нужды инвалида-колясочника. Чтобы выйти на улицу, Галине Николаевне достаточно спуститься по специальному электропандусу, который установлен на балконе.Сейчас у нее много приятных хлопот: выбор новых занавесок, мебели и различных элементов декора. Первой в списке самых важных покупок - стиральная машина.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".