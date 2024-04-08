На улице Полины Осипенко загорелось учебное заведение.

Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщает о пожаре в региональной столице. Инцидент произошёл в педагогическом среднем профессиональном образовательном учреждении на улице Полины Осипенко. В 13:18 8 апреля поступил сигнал на пульт оперативной смены ЦУКС.По первой полученной информации, площадь возгорания составила 5 квадратов. Для устранения огня привлекли 7 единиц техники и 20 работников личного состава, а из здания эвакуировали 170 людей. Причины пожара выясняются.