Из Владимирского педагогического колледжа были эвакуированы 170 человек.
Как стало известно,...
Из Владимирского педагогического колледжа были эвакуированы 170 человек.
Как стало известно, сегодня (8 апреля) в 13:18 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в педагогическом колледже (на улице Полина Осипенко, д.№13).
Предварительная площадь пожара — 5 квадратных метров. Судя по кадрам — возгорание произошло под самой крышей здания.
Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания также к этому часу (16:00) неизвестна.
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что были эвакуированы 170 человек.
К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области