Из Владимирского педагогического колледжа были эвакуированы 170 человек. Как стало известно,...

Из Владимирского педагогического колледжа были эвакуированы 170 человек.Как стало известно, сегодня (8 апреля) в 13:18 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в педагогическом колледже (на улице Полина Осипенко, д.№13).Предварительная площадь пожара — 5 квадратных метров. Судя по кадрам — возгорание произошло под самой крышей здания.Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания также к этому часу (16:00) неизвестна.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что были эвакуированы 170 человек.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области