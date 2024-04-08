Живем словно в болоте. Этими словами жители поселка имени Максима Горького в Камешковском районе встретили нашу съемочную группу. Каждую весну люди оказываются в зоне подтопления местной

Живем словно в болоте. Этими словами жители поселка имени Максима Горького в Камешковском районе встретили нашу съемочную группу. Каждую весну люди оказываются в зоне подтопления местной речки Тальша. Все дело в работе дамбы. По словам местных, из-за нее уровень воды в реке поднимается значительно выше нормативных показателей. Сергей Шашков, житель поселка имени Максима Горького: Все