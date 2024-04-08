К акции «Семь добрых слов» приглашают присоединиться жителей Владимирской области. Семь добрых...

К акции «Семь добрых слов» приглашают присоединиться жителей Владимирской области."Семь добрых слов". К всероссийской акции, посвященной Году Семьи, объявленному Президентом, приглашают присоединиться жителей Владимирской области.По мысли организаторов, "Семь добрых слов" позволят объединить людей всех возрастов вокруг идей доброты и семейных ценностей.Организаторы акции – Фонд поддержки детей и объединение многодетных семей Москвы. Каждый желающий может внести вклад в создание «Облака доброты» – графического символа, составленного из самых популярных слов о семье.Организаторы планируют создать не только всероссийское «Облако», но и отдельные изображения для каждого региона.Чтобы принять участие в акции, нужно до 30 мая просто написать семь слов, с которыми у вас ассоциируется семья и добро, и отправить их через форму на сайте проекта. «Облако доброты» представят на Форуме «Многодетная Россия» в столице в июне этого года.