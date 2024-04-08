От лекарственного обеспечения льготников и восстановления интересов дольщиков до борьбы с коррупцией. Зачем прокуроры выходят в суды? Об этом и не только рассказала Юлия Калистова, первый

От лекарственного обеспечения льготников и восстановления интересов дольщиков до борьбы с коррупцией. Зачем прокуроры выходят в суды? Об этом и не только рассказала Юлия Калистова, первый заместитель прокурора Владимирской области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!