Как во Владимирской области отметили День беременных?
Православные отметили Благовещение. В этот...
Как во Владимирской области отметили День беременных?
Православные отметили Благовещение. В этот день вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, который возвестил ей о рождении Иисуса Христа.
К этому празднику приурочен всероссийский День беременных. Как встретили его во втором владимирском роддоме, расскажет Вера Куликова.
Марина Юдина, хоть и многодетная мама, но во Всероссийском Дне беременных участвует впервые. По ее словам, нет большего счастья, чем появление ребенка.
Марина Юдина, многодетная мама:
- Просто люблю их всех, какие они рождаются. Даже рожденные вопреки чему-то, они рождаются волшебные какие-то дети. Все есть: и девочки, и мальчики. 3 девочки и три мальчика, и еще будет мальчик.
Праздник принял роддом №2 областного центра. Сюда пригласили женщин, которые ждут малышей. Кстати, многие из них в очередной раз делают свой выбор в пользу этого родильного учреждения.
Многодетность для владимирских семей становится традицией. По словам депутата Законодательного Собрания области, трижды папы - Дмитрия Третьякова - все ценности закладываются в семье.
Дмитрий Третьяков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- 2024-й год у нас провозглашен Годом семьи. Мое мнение: каждый год должен быть Годом семьи. И наша правящая партия действительно решила запустить проект, партия "Единая Россия", проект "Крепкая семья".
Поздравила участников праздника и депутат Владимирского горсовета Светлана Мангушева, координатор проекта "Крепкая семья" во Владимирской области.
Светлана Мангушева, депутат Владимирского горсовета, координатор проекта "Единой России" "Крепкая семья" во Владимирской области:
- Я от души желаю, чтобы ваши малыши были здоровы, чтобы ваши малыши были веселы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы долго-долго были вместе! И чтобы этот новый праздник, который только второй год отмечается в РФ, - чтобы он закрепился и был одним из самых любимых и самых узнаваемых праздников.
Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Мы стараемся, делаем всё для вас. И, дай Бог, чтобы в стенах второго родильного дома всегда звучал громкий детский крик.
Каждой из будущих мам вручили подарок. Прошла праздничная лотерея.
А второй родильный дом организовал конкурс семейных фотографий. Две его победительницы получили по сертификату по 20 тысяч рублей - на пребывание в палате повышенной комфортности.
Говорили в этот день и о мерах поддержки беременных. По словам главного врача Сергея Телегина, в этом году роддом номер 2 получил из областной казны 58 миллионов рублей на ремонт отделения патологии и еще 10 миллионов на покупку аппаратов узи для женской консультации №6 областного центра.
Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".