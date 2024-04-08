Как во Владимирской области отметили День беременных? Православные отметили Благовещение. В этот...

Как во Владимирской области отметили День беременных?Православные отметили Благовещение. В этот день вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, который возвестил ей о рождении Иисуса Христа.К этому празднику приурочен всероссийский День беременных. Как встретили его во втором владимирском роддоме, расскажет Вера Куликова.Марина Юдина, хоть и многодетная мама, но во Всероссийском Дне беременных участвует впервые. По ее словам, нет большего счастья, чем появление ребенка.Марина Юдина, многодетная мама:- Просто люблю их всех, какие они рождаются. Даже рожденные вопреки чему-то, они рождаются волшебные какие-то дети. Все есть: и девочки, и мальчики. 3 девочки и три мальчика, и еще будет мальчик.Праздник принял роддом №2 областного центра. Сюда пригласили женщин, которые ждут малышей. Кстати, многие из них в очередной раз делают свой выбор в пользу этого родильного учреждения.Многодетность для владимирских семей становится традицией. По словам депутата Законодательного Собрания области, трижды папы - Дмитрия Третьякова - все ценности закладываются в семье.Дмитрий Третьяков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- 2024-й год у нас провозглашен Годом семьи. Мое мнение: каждый год должен быть Годом семьи. И наша правящая партия действительно решила запустить проект, партия "Единая Россия", проект "Крепкая семья".Поздравила участников праздника и депутат Владимирского горсовета Светлана Мангушева, координатор проекта "Крепкая семья" во Владимирской области.Светлана Мангушева, депутат Владимирского горсовета, координатор проекта "Единой России" "Крепкая семья" во Владимирской области:- Я от души желаю, чтобы ваши малыши были здоровы, чтобы ваши малыши были веселы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы долго-долго были вместе! И чтобы этот новый праздник, который только второй год отмечается в РФ, - чтобы он закрепился и был одним из самых любимых и самых узнаваемых праздников.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы стараемся, делаем всё для вас. И, дай Бог, чтобы в стенах второго родильного дома всегда звучал громкий детский крик.Каждой из будущих мам вручили подарок. Прошла праздничная лотерея.А второй родильный дом организовал конкурс семейных фотографий. Две его победительницы получили по сертификату по 20 тысяч рублей - на пребывание в палате повышенной комфортности.Говорили в этот день и о мерах поддержки беременных. По словам главного врача Сергея Телегина, в этом году роддом номер 2 получил из областной казны 58 миллионов рублей на ремонт отделения патологии и еще 10 миллионов на покупку аппаратов узи для женской консультации №6 областного центра.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".