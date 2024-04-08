Луковая столица: специалисты музея деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника...

"Луковая столица": специалисты музея деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника продолжают экспедиции по регионуОни ищут редкие образцы для своей коллекции под открытым небом. Вот что, например, такое "луковая изба"? И есть ли шанс найти такую - сохранившуюся в исконном виде? Расскажет Дарья Давыдова.За те полвека, что существует Музей деревянного зодчества, здесь сменили сотни замков и ключей, но этот - "Царь-ключ" - блестит, как новенький, отпирая дверь в историю, в избу крестьянина. Не самого зажиточного, но и не бедняка.Анна Берченко, заведующая Музеем деревянного зодчества:- Илькинский дом, он такой классический дом крестьянина-середняка, который существовал до начала двадцатого века. Потому что она такая классическая, архаическая. Там печь, полати, коник, бабий кут, красный угол. То есть, - вот, как оно должно быть, как по-учебнику.Средний класс дореволюционной России мог себе позволить и лошадь, и батраков - временами, и землю, которая кормила семью от лета до лета. Огородничество жителям "нечерноземья" приносило стабильный доход.А в Суздале, пишут историки, - вообще было базовым. Здесь "хрустели" огурцами, яблоками, капустой, а одно время, причем весьма продолжительное, - ядреным хреном и...ароматным луком.Анна Берченко, заведующая Музеем деревянного зодчества:- Сейчас мы считаем Суздаль огуречной столицей. Вот до огуречной "эпохи", можно сказать, Суздаль на протяжении 18-19 века был столицей луковой. Лук и хрен выращивали здесь на продажу и поставляли и в Москву, и в Санкт-Петербург, и даже в Париж. Лук суздальский ценился за свой особый вкус, благодаря огромному количеству эфирных масел. Он был очень крепкий. А вот уже сладкий, салатный лук, который появляется в Суздале в 20 веке, - это, как раз-таки, - новшество новой эпохи.Неприхотливый в выращивании, но крайне притязательный в хранении, лук нужно было "попридержать" до весны. На зиму крестьяне закидывали его на полати. Это что-то вроде встроенной мебели под сводами избы. Выкладывали вот на такие полки над печкой.Анна Берченко, заведующая Музеем деревянного зодчества:- То есть - он здесь, опять-таки, - в тепле, в проветриваемом месте, где он всю зиму сохраняется. Полати со временем уходят, скажем так, из быта, потому что они занимают много места, и так далее. Вот эта полка, - она сохраняется долгое время и в некоторых домах в Суздале. Я думаю, в старых домах, где еще по традициям живут, сохранились эти полки.Купцы и мещане, - те вообще могли выстроить у себя во дворе отдельное овощехранилище. Так называемую - луковую избу. Одну из таких нашли в Суздале и пристроили в Музей деревянного зодчества. То есть это подлинный образец. Рубленый "в Обло", наглухо законопаченный амбар-житница с парой волоковых окон, крошечной дверцей и печью. Всю зиму избу топили по-черному.Анна Берченко, заведующая Музеем деревянного зодчества:- Там настилались полати в три яруса на разных высотах из жердей, которые плотно укладывались друг к другу, чтобы лук не падал. И, соответственно, отапливалось вот это все печью, дым поднимался вверх, окуривал лук, сохраняя его до самого выгодного сезона, - до весны. Потому что лук-сеянчик, который использовался для посадки, - он как раз-таки самый дорогой именно весной.Содержать такую избу было делом накладным, и чтобы как-то отбить затраты, полки в ней нередко сдавали в аренду.Десять копеек за пуд. Это где-то 16-17 килограммов лука. По такой цене принимали овощи на зимнее хранение владельцы луковых изб. Чтобы было понятно, зарплаты в царской России исчислялись редко сотнями, чаще - десятками рублей. В год. На десять копеек можно было купить сырую курицу или, скажем, кружку пива. На двадцать - поросенка или два пуда ржаного зерна.Еще каких-то лет пять назад сруб "луковой избы" выглядывал из-за забора на улице Ленина. И вот, что от него осталось. Хозяева дома, которым двухсотлетний амбар достался по наследству, долго ждали, пока город, музей или, может, какой меценат освободят двор от вековой рухляди. И, не дождавшись, получили разрешение на снос, а избу пустили на дрова.Сергей Чуркин, житель г. Суздаля:- Мне, конечно, очень жаль это строение. От него мало, что осталось. Я говорю: заберите сруб, хотя бы потому, что из этого сруба можно делать настоящие старые, там, иконы писать. То есть - доска выдержанная. Никому это не надо. Ни музею не надо, ни городу, никому не надо. Содержать вот это нам тоже не надо. Но что теперь делать-то? Всё.А сколько этих изб сгорело в пожарах! Собственно, пожарный приказ и положил конец луковой эпохе. В Суздальских краях лук стали выращивать исключительно для личных нужд.Анна Берченко, заведующая Музеем деревянного зодчества:- В Суздале запретили в начале двадцатого века строить луковые рядом с жилыми домами, рядом с жилой застройкой. Плюс в начале двадцатого века, как сообщают источники, как пишут газеты "Владимирские губернские ведомости", в Суздале завелась луковичная мушка, личинки которой повреждали корни лука. Соответственно, совокупность вот этих факторов дала такой результат, что лука стали сажать меньше, и стали его меньше сажать на продажу.Кто знает. Если бы не это, может, вместо Дня Огурца в Суздале в июле отмечали бы День лука. Неотъемлемый ингредиент любого блюда, маринованный, сушеный, - он тоже мог бы снискать славу главного суздальского овоща. Огурец, говорят музейщики, тоже долго "раскручивали".Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".