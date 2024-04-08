На текущей неделе жителей Владимирской области ожидает тёплая, но дождливая погода.

На текущей неделе жителей Владимирской области ожидает тёплая, но дождливая погода. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.В понедельник и вторник, 8 и 9 апреля, владимирцам следует готовиться к осадкам. Днём температура воздуха в областной столице будет находиться в районе +17 градусов Цельсия.Самым тёплым днём недели станет среда. 10 апреля ртутные столбики могут подняться до +20 градусов.А вот к выходным существенно похолодает. В субботу и воскресенье ожидается всего +10 градусов.