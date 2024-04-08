На Нерли и Клязьме максимальный подъем воды ожидается в течение трех суток Разлив на малых реках...

На Нерли и Клязьме максимальный подъем воды ожидается в течение трех сутокРазлив на малых реках идёт на спад. На Нерли и Клязьме максимальный подъем воды ожидается в течение трех-четырех суток. На Оке - ближе к концу апреля, на майские праздники.Как "протекает" половодье на территории региона, - обсудили сегодня на оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева.Руслан Блинов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- На территории региона нет гидротехнических сооружений, которые могли бы представлять опасность. У нас всего четыре ГТС, которые отнесены к опасным. Все остальные имеют сельскохозяйственное назначение, и в случае прорыва тела плотины, - угрозы населенным пунктам не представляют, находятся все в удовлетворительном состоянии.Резкий подъем воды на Оке возможен только в случае неконтролируемого сброса, прорыва плотины. Спасатели на связи с коллегами из регионов выше и ниже по течению реки. Определены контрольные точки.В случае нештатной ситуации, у владимирских подразделений есть минимум сутки, чтобы принять меры.Сейчас в регионе подтоплены около двухсот приусадебных участков, пять автомобильных дорог и четыре низководных моста. Разлив с заходом на жилые и дачные территории наблюдается в девяти муниципальных образованиях области.Действует режим повышенной готовности. Органы местного самоуправления вправе принимать решения об экстренной эвакуации жителей затопленных территорий, но пока это не требуется.Глава региона отдельно подчеркнул: не все собственники подтопленных домов могут рассчитывать на компенсации ущерба.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- То есть если люди построили дома, и были предупреждены, что находятся в зоне подтопления с периодичностью раз в десять лет, - то оснований для выплаты не должно быть тогда. Потому что зона рискованная, хочется жить, естественно, в приближении максимальном к водному объекту, к природе и так далее. Но и, соответственно, риски берешь на себя.