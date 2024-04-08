29-летнего жителя одного из сел района остановили в конце марта. Сотрудники ГИБДД усомнились, что водитель автомобиля «Лифан» находится в трезвом состоянии, и предложили ему пройти

29-летнего жителя одного из сел района остановили в конце марта. Сотрудники ГИБДД усомнились, что водитель автомобиля «Лифан» находится в трезвом состоянии, и предложили ему пройти освидетельствование. Проверка показала, что водитель действительно пьян. А позже и вовсе выяснилось, что мужчина не впервые садиться за руль, употребив алкоголь. По этому поводу его уже привлекали к административной ответственности