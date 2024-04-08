Об этом сообщили представители областного Министерства по чрезвычайным ситуациям.

От воды освободились два моста и 71 приусадебный участок во Владимирской области. Об этом сообщили представители областного Министерства по чрезвычайным ситуациям.Среди этого числа из них 35 приусадебных участков в Судогодском районе, 36 приусадебных участков в Петушинском районе (10 участков - СНТ «Березка», 9 участков СНТ «Волгарь», 8 участков СНТ «Волгарь-1», 9 участков СНТ «Волгарь-2», а также 2 моста в Собинском районе.На сегодняшний день остаются подверженными половодью 177 придомовых территорий, два низководных моста и пять участков дорожного полотна.