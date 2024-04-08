Отделение СФР по Владимирской области досрочно выплатило пенсии и пособия жителям подтопляемых...

Отделение СФР по Владимирской области досрочно выплатило пенсии и пособия жителям подтопляемых районов.Для заблаговременного обеспечения граждан продуктами питания и другими товарами первой необходимости Отделением Социального фонда России по Владимирской области было принято решение об опережающем финансировании пенсий (и иных социальных выплат) за апрель и май 2024 года. Речь идёт о 306 пенсионерах, проживающих на территориях возможного подтопления.Так в марте досрочно получили пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель и май жители деревень Козлово, Малые Удолы и поселка Санхар Вязниковского района, деревень Шохино, Анохино, Елино, Рамень, Двоезеры, улицы Заводская деревни Усад, населенных пунктов Дмитриево, Кочетки, Васильево Меленковского района, сёл Польцо, Благовещенское, Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково, Сафоново Муромского района.Кроме того, досрочно за апрель 2024 года пенсии и пособия выплачены гражданам, проживающим на территории Коврова: в мкр. Заречная Слобода (улицы 1-я Большая, 2-я Большая, Даниловский переулок, 1-я Всегодическая, 2-я Всегодическая, 1-я Школьная, 2-я Школьная, Малая Школьная, Баранова, Чистова, 1-я Старка, 2-я Старка, Верхняя Старка), на улице Набережная (дома № 23 и 24) и улице Затон Старки (дома № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б).«… Данное решение было принято на основании прогнозных оценок комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администраций Вязниковского, Меленковского и Муромского районов, г. Ковров...» - сообщили в пресс-службе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области.Всего на опережающие выплаты Отделением СФР было направлено около 11 миллионов рублей.Фото: Архив ГТРК «Владимир»