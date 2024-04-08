В регионе введен режим повышенной готовности из-за таяния снега и резкого подъема уровня воды. Власти продолжают контролировать ситуацию с подтоплениями во Владимирской области. По
В регионе введен режим повышенной готовности из-за таяния снега и резкого подъема уровня воды. Власти продолжают контролировать ситуацию с подтоплениями во Владимирской области. По информации правительства области, затоплено 177 приусадебных участков, 2 низководных моста и 7 участков автомобильных дорог. Половодье серьезно коснулось Судогодского, Собинского, Петушинского, Суздальского, Вязниковского, Ковровского, Юрьев-Польского и Александровского районов. Тревожное ведомство контролирует