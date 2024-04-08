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<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2024-pik-pavodka-eshhe-vperedi-kak-vladimirskaya-oblast-boretsya-s-bolshoj-vodoj.html" target="_blank">Пик паводка еще впереди: как Владимирская область борется с большой водой?</a> - В регионе введен режим повышенной готовности из-за таяния снега и резкого подъема уровня воды. Власти продолжают контролировать ситуацию с подтоплениями во Владимирской области. По