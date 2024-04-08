«Путешествия в сказку»: презентован новый туристический продукт «Москва + Владимирская...

«Путешествия в сказку»: презентован новый туристический продукт «Москва + Владимирская область».Комитет по туризму города Москвы и Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области представили новый проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку».Его презентация состоялась на Международной выставке гостеприимства и туризма, сообщается пресс-служба Правительства Владимирской области.В основе проекта – познавательно-образовательная компонента, основанная на исторической взаимосвязи двух древних княжений – Владимирского и Московского.В него вошло более 10 тематических маршрутов, объединяющих два региона и знакомящих путешественников с фольклором и современной русской культурой.Сообщается, что маршруты уже доступны на сервисе РУССПАСС, ознакомиться с ними можно в статье «РУССПАСС журнала».В Москве туристам предлагают посетить и самые популярные достопримечательности, такие как ВДНХ и Музей Москвы, и нишевые пространства, например, центр изучения конструктивизма «Зотов» и Электротеатр «Станиславский» и пр.Путешествие по Владимирской области предусматривает посещение столицы региона, а также Суздаля, Мурома, Гороховца и Гусь-Хрустального. Предлагается активный отдых, гастрономические путешествия, экологические тропы и новые мультимедийные программы.«Такое путешествие – это досуг и просвещение, погружение в исторические взаимосвязи внутри нашей страны. Думаю, даже для нас с вами, жителей региона, такое путешествие #всейсемьей станет увлекательным», – отметил в своих социальных сетях Губернатор Александр Авдеев.Основная цель коллаборации Москвы и Владимирской области – показать историческую и культурологическую связь двух регионов. А также сформировать более полную и правдивую картину о возможностях отдыха, предложить туристу «замедлиться», отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: Архив ГТРК «Владимир»