Смотрите Вести в 14:30: во втором роддоме отметили всероссийский день беременных Приятные...

Смотрите "Вести" в 14:30: во втором роддоме отметили всероссийский день беременныхПриятные хлопоты- Долгожданный переезд из общежития в свою квартиру. Галина Сучкова - инвалид первой группы - празднует новоселье. Правда, для этого пришлось вмешаться прокуратуре.День беременных- Во втором роддоме отметили всероссийский день беременных. Какие подарки получили участницы материнской лотереи?Всё включено- Хозяин в отпуске, питомец - в надежных руках. Хвостатых постояльцев из Петушинского района готова принять новая зоогостиница.