Смотрите Вести в 14:30: во втором роддоме отметили всероссийский день беременных
Приятные...
Смотрите "Вести" в 14:30: во втором роддоме отметили всероссийский день беременных
Приятные хлопоты
- Долгожданный переезд из общежития в свою квартиру. Галина Сучкова - инвалид первой группы - празднует новоселье. Правда, для этого пришлось вмешаться прокуратуре.
День беременных
- Во втором роддоме отметили всероссийский день беременных. Какие подарки получили участницы материнской лотереи?
Всё включено
- Хозяин в отпуске, питомец - в надежных руках. Хвостатых постояльцев из Петушинского района готова принять новая зоогостиница.