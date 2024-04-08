С 5 апреля во Владимирской области для спасателей и других ведомств, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, введен режим повышенной готовности. В администрации города

С 5 апреля во Владимирской области для спасателей и других ведомств, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, введен режим повышенной готовности. В администрации города Владимира рассказали, как спастись, если паводок затопил жилье. По состоянию на 5 апреля, уровень воды в Клязьме поднялся на 3 метра 70 сантиметров. Вода поднимается в среднем на 50 см в сутки.