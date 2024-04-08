С 5 апреля во Владимирской области для спасателей и других ведомств, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, введен режим повышенной готовности. В администрации города
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2024-sobrat-dokumenty-dengi-chashku-lozhku-i-kruzhku-v-merii-rasskazali-chto-delat-tem-kto-okazalsya-vo-vlasti-pavodka.html" target="_blank">«Собрать документы, деньги, чашку, ложку и кружку» – в мэрии рассказали, что делать тем, кто оказался во власти паводка</a> - С 5 апреля во Владимирской области для спасателей и других ведомств, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, введен режим повышенной готовности. В администрации города
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2024-sobrat-dokumenty-dengi-chashku-lozhku-i-kruzhku-v-merii-rasskazali-chto-delat-tem-kto-okazalsya-vo-vlasti-pavodka.html]«Собрать документы, деньги, чашку, ложку и кружку» – в мэрии рассказали, что делать тем, кто оказался во власти паводка[/url] - С 5 апреля во Владимирской области для спасателей и других ведомств, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций, введен режим повышенной готовности. В администрации города