В Гусь-Хрустальном двое подростков обвиняются в попытке сбыта наркотиков. Об этом информирует...

В Гусь-Хрустальном двое подростков обвиняются в попытке сбыта наркотиков.Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.По предварительным данным, в марте 2024 года подростки в ходе переписки в сети Интернет получили координаты и забрали на территории Владимира оптовую партию наркотических и психотропных веществ, после чего организовали на территории Гусь-Хрустального 14 тайников.В дальнейшем их рассекретили сотрудники ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный», и запрещенные вещества были изъяты.Уточняется, что по ходатайству следователя СК судом в отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Следователями назначена физико-химическая экспертиза изъятого, допрашиваются свидетели.Выполняются и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Важно: Следственное управление информирует, что в 2023 году следователями СК в отношении подростков направлено в суды 9 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области