В Гусь-Хрустальном двое подростков обвиняются в попытке сбыта наркотиков.
Об этом информирует...
В Гусь-Хрустальном двое подростков обвиняются в попытке сбыта наркотиков.
Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.
По предварительным данным, в марте 2024 года подростки в ходе переписки в сети Интернет получили координаты и забрали на территории Владимира оптовую партию наркотических и психотропных веществ, после чего организовали на территории Гусь-Хрустального 14 тайников.
В дальнейшем их рассекретили сотрудники ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный», и запрещенные вещества были изъяты.
Уточняется, что по ходатайству следователя СК судом в отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следователями назначена физико-химическая экспертиза изъятого, допрашиваются свидетели.
Выполняются и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Важно: Следственное управление информирует, что в 2023 году следователями СК в отношении подростков направлено в суды 9 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области