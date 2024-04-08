16-летние парни решили подзаработать незаконным способом. В марте в интернете они получили координаты и забрали из Владимира оптовую партию запрещенных веществ. Причем, по нашей информации,

16-летние парни решили подзаработать незаконным способом. В марте в интернете они получили координаты и забрали из Владимира оптовую партию запрещенных веществ. Причем, по нашей информации, среди наркотиков оказался и так называемый дизайнерский препарат. Парни организовали в Гусь-Хрустальном 14 тайников. Как нам удалось узнать у собственного источника «Шестого канала», когда сотрудники полиции пытались задержать подростков, один