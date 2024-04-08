В Киржаче из многоквартирного жилого дома были эвакуированы 40 человек, в том числе 15 детей. По...

В Киржаче из многоквартирного жилого дома были эвакуированы 40 человек, в том числе 15 детей.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сегодня утром (8 апреля) пожар произошёл в многоквартирном доме №6 на улице Чайкина.Сообщение о возгорании поступило (в 4:50) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России (регион).Как стало известно, было эвакуировано 40 человек, из них 15 детей.Информации о погибших или пострадавших к этому часу нет. О причинах пожара пока не сообщается.К ликвидации огня привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Предварительная площадь пожара - 3 квадратных метра.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: Photo by Cullan Smith on Unsplash; пресс-служба МЧС России по Владимирской области