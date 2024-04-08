За звание «Педагог года Владимирской области – 2024» борются 35 преподавателей.

За звание «Педагог года Владимирской области – 2024» борются 35 преподавателей. В понедельник, 8 апреля, начинается очный тур конкурса. Об этом рассказала областного правительства.В текущем году заявки на участие в конкурсе подали 62 учителя, воспитателя и педагога дополнительного образования из разных районов 33-го региона.Прошедшим в очный этап участникам предстоит проявить свои профессиональные навыки, провести уроки и мастер-классы. Победитель будет защищать честь Владимирской области на всероссийском конкурсе.