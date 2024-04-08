В Коврове ГБУ «Облстройзаказчик» задолжал предпринимателям около 394 млн рублей Как стало...

В Коврове ГБУ «Облстройзаказчик» задолжал предпринимателям около 394 млн рублейКак стало известно, ещё в июне 2020 года ГБУ ВО «Облстройзаказчик» был заключён контракт со строительной компанией на выполнение работ по реконструкции терапевтического корпуса Ковровской многопрофильной городской больницы № 1.Подрядной организацией все условия контракта были выполнены. Но при этом, как сообщает региональная прокуратура, оплата работ (свыше 392 млн рублей) подрядчику так и не поступила.Не дошли деньги до адресата и несмотря на то, что указанная задолженность «взыскана вступившем в законную силу решением Арбитражного суда области», поясняют в прокуратуре.А также выяснилось, что ГБУ ВО «Облстройзаказчик» не оплатил более 1, 6 млн рублей по исполненному контракту ещё одной коммерческой организацией. Там происходила поставка медицинского оборудования, его монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала и пр.По результатам проверки первым заместителем прокурора области министру архитектуры и строительства региона внесено представление.В результате задолженность перед предпринимателями всё же была погашена на 100%.Фото: Greyson Joralemon on Unsplash