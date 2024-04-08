В Коврове руководство строительной организации скрыло 14,5 млн рублей налога В пресс-службе СУ СК...

В Коврове руководство строительной организации скрыло 14,5 млн рублей налогаВ пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере").По предварительным данным, руководство зарегистрированной в Коврове коммерческой организации, занимающейся продажей товаров для строительной отрасли, зная о начисленной задолженности по налогам (более 20 млн рублей) и мерах по принудительному списанию средств, направило заказчикам распорядительные письма о расчете за поставки товаров через счета контрагентов.В результате с августа 2022 года по ноябрь 2023 года от взыскания было укрыто 14,5 млн рублей.Официально сообщается, что в данный момент следователями проводятся допросы лиц, осматривается изъятая документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление юридически значимых обстоятельств.Фото: Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash(фотосток)