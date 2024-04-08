В понедельник, 8 апреля, в Киржаче произошёл пожар. Загорелся многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Чайкина.

В понедельник, 8 апреля, в Киржаче произошёл пожар. Загорелся многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Чайкина. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.В ликвидации пожара приняли участие 15 спасателей. Огнеборцы вывели из горящего строения 40 человек, среди которых оказались 15 детей.Площадь возгорания составила около 3-х квадратных метров. О людях, пострадавших в результате ЧП, не сообщается. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства пожара.