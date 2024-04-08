В День глиняной игрушки, который состоялся на Международной выставке-форуме Россия, были представлены изделия ковровских умельцев.

В День глиняной игрушки, который состоялся на Международной выставке-форуме "Россия", были представлены изделия ковровских умельцев. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Посетителей тепло встречали и рассказывали о ковровской глиняной игрушке наши земляки – мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел из Новосельского ДК Екатерина Тепаева и подмастерье Валентина Семичева. Посетители смогли полюбоваться вылепленными из глины птичками, золотыми рыбками, учёными котами, сердечками и пасхальными куличами.«Всё это можно было расписать своими руками и взять с собой на память о Ковровском районе», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.