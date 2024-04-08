Перевернулся на байдарке и оказался в воде. Доставать мужчину из реки пришлось спасателям. Инцидент случился вечером в минувшее воскресенье, 7 апреля. Как сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС

Перевернулся на байдарке и оказался в воде. Доставать мужчину из реки пришлось спасателям. Инцидент случился вечером в минувшее воскресенье, 7 апреля. Как сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области, инцидент произошел на реке Киржач близ деревни Ветчи Петушинского района. Пострадавшего вытащили из воды и доставили на лодке на берег. Потребовалась ли ему медицинская