31-летний житель Красной Горбатки украл 32 металлические трубы от строительных лесов из церкви Покрова на Колпи, находящейся в деревне Матвеевка. Мужчина работал там штукатуром. Об эом

31-летний житель Красной Горбатки украл 32 металлические трубы от строительных лесов из церкви Покрова на Колпи, находящейся в деревне Матвеевка. Мужчина работал там штукатуром. Об эом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Предназначенные для ремонта храма строительные леса стоили почти 90 тысяч рублей. Поэтому на штукатура возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Дело