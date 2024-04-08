В Суздале с 8 апреля на два месяца перекрывают две улицы. Две улицы Суздаля будут временно...

В Суздале с 8 апреля на два месяца перекрывают две улицы.Две улицы Суздаля будут временно перекрыты до 12 июня (2024 года).Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня - 8 апреля (2024 года).Изменения коснутся улиц Старая и Теремки. Причина – благоустройство и ремонтные работы.Заезд на улицы Старая и Теремки будет разрешен только проживающим или работающим в зоне перекрытия.Администрация Суздаля приносит извинения за доставленные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее планировать маршрут объездов.Фото: Архив ГТРК «Владимир»