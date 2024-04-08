По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в СНТ «Содышка-2», где владимирец и его приятель дня распивали спиртные напитки. Правоохранители установили, что фигурант дождался, пока собутыльник уснёт, и вытащил из его кармана банковскую карту. В тот же вечер обвиняемый снял со счёта потерпевшего более 150 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.