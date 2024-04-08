Делегация наших земляков посетила подшефный город Кировское.

Делегация наших земляков посетила подшефный город Кировское. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказала правительства Владимирской области.В состав делегации вошли заместитель губернатора 33-го региона Сергей Волков, а также министр строительства Александр Батурин. Глава Шахтерского МО Александр Шатов показал гостям нуждающиеся в восстановлении объекты инфраструктуры.В текущем году ремонтные работы планируется провести на 28 объектах города Кировское. В частности, специалисты собираются заменить участок старого водопровода, а также восстановить несколько трансформаторных подстанций и линий наружного освещения. Кроме того, намечен ремонт городских дорог и жилых домов.