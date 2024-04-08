Владимирская область оказалась на 52 месте в рейтинге по платежной дисциплине.

последнем рейтинге по платежной дисциплине Владимирская область заняла 52 место. Эта информация была представлена аналитиками РИА Новости в понедельник, 8 апреля. Процент должников по кредитам составил 3,8%, при этом за год количество неплательщиков уменьшилось на 0,6%. Средний размер задолженности составил 318 тыс. рублей.Лучшая ситуация с долгами по кредитам наблюдается в Севастополе, где количество должников сократилось до 1,82%.На самом последнем месте рейтинга находится Ингушетия, где доля просроченных кредитов выросла на 1,6%, достигнув отметки в 11,76%.